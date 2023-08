Cortana amorce son départ à la retraite dans une certaine indifférence

En effet, la disparition de Cortana coïncide avec l'apparition de Copilot, qui est promis à un bel avenir au sein de l'écosystème de Microsoft. Propulsé par BingGPT, il devrait être plus performant, plus polyvalent et plus utile que son prédécesseur, et il sera capable d'exécuter les fonctions qu'assurait Cortana. En tout cas, Microsoft a de grandes ambitions pour lui, et il devrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d'assistants vocaux, boostés par les dernières technologies d'IA générative.

Mais finalement, Copilot ou pas, Cortana était destinée à disparaître. Déjà affaiblie par l'échec commercial qu'ont connu Windows Mobile et ses successeurs, il aura été difficile de l'imposer sur iOS et Android, qui bénéficient déjà de leurs propres assistants vocaux bien intégrés à leur écosystème respectif. Microsoft a fini par montrer des signes de désaffection pour son produit il y a quelques années, en abandonnant ses applications des plateformes mobiles. Pire encore, alors que Cortana était très présente sur Windows 10, au point de devenir un désagrément pour certains, Windows 11 l'a mise au second plan dès sa sortie. Comme un parfum de retraite anticipée pour un assistant qui n'a jamais vraiment brillé, et qui n'a jamais été à la hauteur de son inspiration première.