C'est pour bientôt sur Windows 11 ! Découvrez Copilot, un ChatGPT pour vous aider dans toutes vos activités

Si l'on en croit les propos de la firme de Redmond, ce nouvel outil va permettre d'améliorer notre productivité et l'expérience offerte par le système d'exploitation lors de la mise en œuvre de projets complexes et collaboratifs, notamment « en nous évitant de dépenser de l'énergie pour trouver, lancer et travailler sur plusieurs applications ».

Pour invoquer Windows Copilot, il suffit de cliquer sur son icône dans la barre des tâches. Il est positionné par défaut à côté de la barre de recherche, qui héberge déjà un raccourci vers Bing Chat dans Microsoft Edge. S'ouvre alors une barre latérale, qui « reste cohérente dans vos applications, programmes et fenêtres », promet la firme américaine.