IA : Microsoft 365 Copilot, le plus puissant outil de productivité de la planète ?

Vous n'avez jamais réellement pris le temps de nettoyer et de vider comme il faut votre boite de réception Outlook et vos milliers, voire vos dizaines de milliers d'e-mails ? Hum, très bien. Demandez à Copilot de s'en charger. Le processus, qui aurait peut-être pris plusieurs heures auparavant ne prendrait, ici, que quelques minutes. Et si vous voulez créer un brouillon de réponse, c'est aussi dans les cordes de Copilot. Le brouillon peut ensuite être modifié à votre guise : plus court, plus long, plus professionnel, plus sympathique ou plus neutre.