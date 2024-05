Le copier-coller sous Windows 11 devient plus complet et reçoit une dose d'IA

Microsoft PowerToys est un ensemble d'utilitaires logiciels destinés aux utilisateurs avancés et conçus pour améliorer le système d'exploitation Windows. PowerToys comprend un certain nombre d'outils qui peuvent aider les utilisateurs à personnaliser leur expérience de Windows, comme un gestionnaire de fenêtres, un gestionnaire de raccourcis clavier et un sélecteur de couleurs. Les utilitaires PowerToys sont conçus pour être légers et faciles à utiliser, et ils visent à aider les utilisateurs à être plus productifs en améliorant leurs flux de travail.