Comment ChatGPT va débarquer sur Windows 10 et 11

Les utilisateurs pourront lui poser des questions directement depuis le desktop et interagir avec l'agent conversationnel de la même manière que ce qui est actuellement possible sur sa page dédiée. Il sera en mesure de générer du contenu spécifique, de converser et même de coder. Le développeur indépendant Simone Franco, qui a déjà conçu l'application WSATools APK pour Windows 11, travaille avec Microsoft sur le projet. On ignore encore quand le plugin sera officiellement lancé.