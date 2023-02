Microsoft intègre ChatGPT à Bing : notre prise en main de ce nouvel outil conversationnel

Au-delà de la simple recherche et synthétisation d'informations, on peut lui trouver de nombreux usages qui visent moins au loisir d'échanger et plus à la praticité. Par exemple, on peut lui demander de nous trouver un certain modèle de téléphone au meilleur prix, ou encore de planifier un voyage dans les Alpes en lui soumettant un certain budget. C'est cette connexion constante au Web qui permet à Bing Chat de dépasser ChatGPT et de faire office de guide d'achat en temps réel.

À l'instar du chatbot d'OpenAI, il peut également corriger et générer du code. Si nous ne sommes pas développeurs, à la rédaction de Clubic, les retours que ces derniers ont faits dessus sont sans équivoque : Bing Chat se débrouille bien mieux que son homologue sur le sujet.