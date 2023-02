Microsoft propulse son nouveau Bing avec ChatGPT sur iOS, Android et sur certains de ses plus célèbres outils

L'application Bing a été mise à jour pour inclure l'assistant conversationnel. L'interface a été modifiée, et un bouton Bing a fait son apparition en bas de l'écran. En tapant dessus, une fenêtre de conversation s'ouvre pour discuter avec le chatbot et obtenir des réponses précises et contextualisées à vos questions.

Microsoft propose également avec cette mise à jour une fonctionnalité très demandée par les premiers utilisateurs : le support de la voix. Il est dorénavant possible de poser une question avec le micro de son smartphone sans avoir à passer par un clavier.

Bing fait aussi son apparition dans les versions mobiles de Microsoft Edge. Depuis la page d'accueil du navigateur, il est aussi possible d'accéder à la solution d'intelligence artificielle.

Enfin, Skype est le dernier logiciel de Microsoft à profiter des services de Bing et ChatGPT. Microsoft décrit l'intégration de sa technologie comme « un copilote » qui peut offrir ses services directement dans une conversation de groupe ou avec un proche. Pour lui poser une question, il suffit de le taguer dans la discussion avec le mot-clé @Bing, puis de formuler sa demande pour obtenir une réponse. Bing peut aider sur de nombreux sujets comme l'organisation d'un voyage entre amis ou obtenir des informations sur un restaurant, pour ne citer que ces quelques exemples.