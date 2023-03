Microsoft vous laisse maintenant choisir la personnalité de ChatGPT

Le chatbot propose désormais trois modes : créatif, équilibré et précis. Le premier comprend des réponses « originales et imaginatives », tandis que le mode précis privilégie l'exactitude et la pertinence pour des réponses plus factuelles et concises. Le mode équilibré, celui qui est établi par défaut par la firme de Redmond, est un mélange des deux précédents censé, comme son nom l'indique, faire la balance entre ces derniers.