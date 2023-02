Découvrez à quoi ressemble l'intégration de ChatGPT dans Bing

Ce début de semaine aura été particulièrement conséquent pour le déploiement de l'intelligence artificielle. Google annonçait en effet lundi l'arrivée de son IA concurrente de ChatGPT, alors que Microsoft tenait une conférence hier pour présenter l'intégration du très populaire chatbot à son moteur de recherche.

Le rendu n'aura pas surpris celles et ceux au fait des « fuites » qui avaient eu lieu la semaine dernière. On a ainsi droit à une nouvelle barre de recherche modifiée qui permet d'écrire une question pouvant aller jusqu'à 1 000 caractères. Si, pour le moment, l'option chat n'est pas encore disponible, il est possible à travers plusieurs exemples de visualiser la forme finale du produit.