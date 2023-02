Bientôt finie, la recherche par mots-clés ? Ces premiers écrans de Bing avec ChatGPT en témoignent

À partir de là, il est possible d'accéder au fameux chatbot, qui a en plus bénéficié d'améliorations notables. En effet, contrairement à la version initiale présentée en fin d'année dernière au public, cette fonction « chat » est capable de sourcer l'ensemble de ses propos à l'aide de liens. Elle a aussi accès aux informations les plus récentes, alors que ChatGPT s'arrête en 2021.

Cela pourrait avoir un lien avec l'intégration du modèle de langage GPT-4, d'abord attendu pour le printemps prochain, mais dont The Information a récemment annoncé l'arrivée d'ici à quelques jours. En tout cas, la machine semble améliorée. Petite cerise sur le gâteau, les captures d'écran montrent un chatbot qui interagit beaucoup plus et pose lui-même des questions à son utilisateur après avoir apporté ses réponses. Le Bard de Google pourra-t-il être un concurrent à sa hauteur ?