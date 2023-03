Pourquoi vous utilisiez peut-être déjà GPT-4 sans le savoir

En fait, pour être même plus clair, GPT-4 alimentait depuis déjà plus d'un mois l'IA de Bing, du nom de Prometheus. « Si vous avez utilisé le nouveau Bing en avant-première au cours des six dernières semaines, vous avez déjà eu un aperçu de la puissance du dernier modèle d'OpenAI », ajoute ainsi le même dirigeant.

Et le lien étroit avec GPT-4 ne devrait pas s'arrêter là. Yusuf Mehdi annonce ainsi que toutes les améliorations qui seront apportées à ce modèle de langage seront aussi présentes dans le chatbot de Bing. Ce qui sera par ailleurs encore le cas avec un éventuel GPT-5 : « Au fur et à mesure qu'OpenAI met à jour le GPT-4 et les versions ultérieures, Bing bénéficie de ces améliorations. » De quoi laisser rêveur.