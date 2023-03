Bing Chat repousse encore les limites de ses discussions

En parallèle, ce même Yusuf Mehdi a indiqué que les équipes de Microsoft testaient actuellement une optimisation du mode « É

quilibré ». Cela permettra d'améliorer de manière significative les performances, avec notamment des réponses plus courtes et plus rapides. Les modes « Précision » et « Créatif » restent quant à eux inchangés pour le moment.

Rappelons qu'avant de céder à la tendance ChatGPT, Bing était loin de faire l'unanimité auprès des internautes et restait ainsi (très) loin des ténors du marché comme Google, ou encore de certains moteurs alternatifs à la mode comme Brave.

En moyenne, Microsoft avait récemment indiqué enregistrer environ trois discussions par session avec Bing Chat, pour un total de plus de 45 millions de discussions lancées depuis l'introduction du nouveau Bing.