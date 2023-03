Bing : Microsoft autorise à nouveau son chatbot à vous parler plus longtemps

Il faut dire que la décision était frustrante à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle rendait l'IA tout simplement plus bête, avec des interactions beaucoup moins consistantes. Au point que l'on ne retenait plus que l'amabilité de la machine. Et puis tout simplement, 5 entrées par discussion et 50 entrées par jour, c'était bien trop court ! Microsoft a semble-t-il vite compris le problème et a décidé de doubler le nombre d'échanges.