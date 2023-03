Bing Chat : Microsoft ouvre encore un peu plus les vannes

L'IA serait-elle l'outil nécessaire et indispensable pour tout moteur de recherche à l'avenir ? C'est la perspective qui semble se dégager des nombreux projets annoncés en ce sens, et qui suivent tous le modèle amorcé par Bing. L'outil de recherche made in Microsoft est en effet le précurseur dans le domaine, et aussi celui le plus à la pointe grâce à l'intégration très rapide de GPT-4.

Le problème, c'est que si la technologie est maintenant accessible à tous, elle est particulièrement bridée par Microsoft pour des raisons de sécurité. Cette contrainte avait pris la forme d'un nombre de discussions limité par jour, mais elle est pourtant en train de s'étioler. On apprenait ainsi il y a deux semaines que le géant de la tech faisait monter le nombre quotidien de sessions ouvertes à 150, avec jusqu'à 15 tours de sessions possibles par jour. Et ce chiffre vient encore d'augmenter.