Pourquoi Microsoft limite désormais les testeurs de Bing ChatGPT ?

Pour Microsoft, cette quantité serait largement suffisante pour trouver les réponses à une recherche particulière. « Nos données ont montré que la grande majorité d'entre vous trouve les réponses que vous cherchez en moins de 5 tours et que seulement ~1 % des conversations chat ont plus de 50 messages », justifie ainsi la firme de Redmond.

Mais la vraie raison, pourrait-on dire, tient au fait que plus l'échange s'allonge, plus le chatbot devient confus. En effet, comme l'avait expliqué Microsoft, l'IA a été conçue pour trouver des réponses précises, et non pas pour développer des entretiens divertissants. Avec la longueur, elle aurait tendance à se brouiller et à oublier l'origine des échanges, et tendrait même à adopter un ton particulièrement rude en essayant de saisir l'atmosphère de la conversation. De quoi justifier encore quelques ajustements.