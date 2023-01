Microsoft va s'aider de ChatGPT pour rendre Bing plus accessible

Selon plusieurs sources de The Information, Microsoft aurait pour projet d'intégrer les fonctionnalités de ChatGPT au sein de son moteur de recherche Bing. En retard sur Google à ce niveau, Microsoft a, dès 2019, investi 1 milliard de dollars dans l'entreprise fondée en tant qu'association par Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman et Wojciech Zaremba. D'autres investissements seraient prévus, et les récentes informations laissent entendre que l'accord initial entre Microsoft et OpenAI contenait une clause pour intégrer certaines fonctionnalités de ChatGPT à Bing. Cela ferait donc au moins 3 ans que Microsoft observe de près ce sur quoi travaille OpenAI.

Si vous êtes passé à côté du phénomène, ChatGPT est une IA conversationnelle qui fonctionne grâce au deep learning et au supervised learning. Les utilisateurs peuvent lui demander à peu près n'importe quoi, et ChatGPT s'occupe de construire une réponse crédible, dans un style qui pourrait être celui d'un être humain. Malgré les erreurs et les incohérences, le résultat est généralement bluffant, ce qui fait craindre le pire aux enseignants et aux institutions surveillant la diffusion de contenus malveillants. Des solutions sont en cours de développement, dont la possibilité d'inclure une signature numérique, mais les craintes sont pour le moment bien réelles.