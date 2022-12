Comment ChatGPT risque de donner des maux de tête aux enseignants

Si le chatbot d'OpenAI n'est pas parfait et peut donner parfois des réponses absurdes, l'outil est aujourd'hui suffisamment performant pour apporter des explications et des raisonnements détaillés sur un grand nombre de sujets, même les plus pointus. Une prouesse qui semble faire peur à Google, qui s'inquiète de l'avance prise par son concurrent.

Les élèves et étudiants du monde ne devraient pas s'y tromper et l'utiliser très rapidement pour faire leurs devoirs à leur place, sans avoir besoin de se plonger dans des livres, ou à réfléchir au sens de leur dissertation.

Les professeurs prennent très au sérieux ce problème et semblent pour le moment démunis face aux progrès constants apportés par OpenAI à sa technologie. Si ces derniers avaient, au fil des années, trouvé des méthodes pour détecter rapidement des copier-coller provenant de Wikipédia, ChatGPT va bien plus loin, avec une analyse plus poussée proposée à chaque question.