ChatGPT va cacher une signature dans les contenus créés par l'IA pour les différencier de ceux des humains

Doté d'une approche crytographique, l'outil que souhaite proposer OpenAI aurait également des limites. Scott Aaronson a refusé d'en dire plus, et OpenAI s'est contentée de révéler que ce filigrane faisait partie d'un faisceau de solutions à l'étude permettant d'identifier un contenu généré par ChatGPT ou d'autres générateurs de texte. On reste donc un peu dans le flou, mais plusieurs universitaires et experts ont émis des doutes. Tout d'abord, en étant localisé sur les serveurs, l'outil pourrait ne pas fonctionner partout. De plus, il serait encore assez aisé de contourner la détection, avec des synonymes par exemple.

De son côté, Jack Hessel, chercheur à l'Allen Institute for AI, estime qu'un marqueur trop évident pourrait dégrader le contenu, tandis qu'un trop discret laisserait trop de place au doute lors de l'authentification. Il estime aussi que seul OpenAI pourrait être capable de fournir un outil de détection précis pour ChatGPT, là où l'indépendance serait de mise. Autrement dit, une empreinte trop discrète pourrait tromper l'observateur.

Chez AI21 Labs, concurrent d'OpenAI, on prône l'utilisation de plusieurs filigranes, liés à différentes parties des textes, associée à une mise en avant des sources. Quoi qu'il en soit, la traçabilité et la qualité des contenus générés sont de vrais enjeux pour les mois et années à venir.