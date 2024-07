ChatGPT dirige les utilisateurs vers des URL non fonctionnelles pour au moins 10 médias partenaires... d’OpenAI

OpenAI a multiplié les partenariats avec des groupes de presse ces derniers mois. L'objectif affiché ? Enrichir sa base de données et améliorer les performances de ChatGPT. En échange, l'entreprise promettait aux médias une visibilité accrue et des liens fonctionnels vers leurs articles. Parmi les heureux élus, on trouve des mastodontes comme l'Associated Press, le Wall Street Journal, ou encore Le Monde.

Ces accords, souvent chiffrés en millions de dollars, devaient permettre à ChatGPT de citer correctement ses sources et de renvoyer les utilisateurs vers les articles originaux. OpenAI s'est même engagé à offrir un « placement prioritaire » et une « expression de marque plus riche » dans les conversations. De quoi faire saliver les éditeurs en quête de trafic et de reconnaissance.

Mais voilà, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gouffre. ChatGPT peine à tenir ses promesses. Non seulement il génère des liens cassés, mais il le fait pour des enquêtes majeures, souvent récompensées par des prix prestigieux. Andrew Deck, journaliste spécialisé en IA pour le Nieman Lab, a testé pour vous. Comme il le résume dans un post publié sur son compte X.com, il a « testé la capacité du chatbot à citer ses sources d'information pour @NiemanLab . Il génère régulièrement des liens brisés, même vers les plus grandes enquêtes de ses partenaires ». Oups.