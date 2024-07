Perplexity, le moteur de recherche à l'IA, explique comment il va rémunérer les médias qu'il cite

L'usage des données utilisées massivement par les IA pour s'entraîner, puis pour produire des résultats intéressants pour leurs utilisateurs, est une question devenue primordiale depuis un an. Beaucoup de créateurs de chatbots sont en effet accusés d'utiliser sans rétribution des contenus créés par d'autres, ce qui peut entraîner des affaires judiciaires d'ampleur, à l'image de celle qui oppose le New York Times et OpenAI. C'est pour éviter ce genre d'inconvénients que Perplexity AI propose un modèle alternatif dans le domaine.