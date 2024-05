Meta et Google veulent former leurs IA grâce aux superproductions hollywoodiennes

Sora a un but simple : reprendre le principe de ChatGPT et Dall-E pour l'étendre aux vidéos. Si le concept était jusqu'ici peu efficace, avec des résultats vidéo peu impressionnants, l'outil d'Open AI offre une précision beaucoup plus intéressante dans le rendu, avec notamment la possibilité de contrôler les mouvements de la caméra, le rendu des objets présents, etc.