Pour OpenAI, il serait possible de laisser l'IA générer du contenu pornographique "responsable"

Le média Wired a eu accès dernièrement à un document très intéressant produit par OpenAI. Ce document « Mode Spec » traite du comportement attendu par la firme américaine de ses modèles d'intelligence artificielle dans de nombreux domaines... dont celui de la pornographie.

« Nous étudions actuellement la possibilité de fournir de manière responsable la possibilité de générer du contenu NSFW dans des contextes adaptés à l'âge par l'intermédiaire de l'API et de ChatGPT » est-il ainsi indiqué. « NSFW » est un acronyme anglais signifiant « not safe for work » et qui renvoie à tout contenu explicite. Dans le même document, OpenAI rappelle ainsi que ce terme « peut inclure de l'érotisme, du gore extrême, des insultes et des obscénités non sollicités. »