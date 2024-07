L'IA génère de plus en plus de contenus à caractère pédopornographique, selon Europol

Côté santé, on peut dire que l'IA fait des merveilles. Au Brésil, un simple smartphone détecte les AVC, avec 82 % de précision. De quoi sauver des vies en accélérant la prise en charge. Et ce n'est qu'un début. Les chercheurs planchent déjà sur d'autres applications médicales.

La cybersécurité n'est pas en reste. Google sort le grand jeu avec « Threat Intelligence », un outil qui traque les malwares et déniche leurs failles en un clin d'œil. Il dresse aussi un panorama des menaces en temps réel, ce qui est bien pratique pour anticiper les attaques. Pour sa part, Microsoft ne se repose pas sur ses lauriers, et son « Copilot for Security » utilise GPT-4 pour muscler la défense des entreprises.

L'IA simplifie aussi la vie des créateurs de sites web. Wix propose désormais un outil bluffant qui permet d'obtenir en quelques minutes un site sur mesure. Un gain de temps phénoménal pour les entrepreneurs. Enfin, on peut louer les services de l'intelligence artificielle, notamment en matière d'assistance à la protection des enfants contre les contenus pornos, comme le chatbot de Pornhub.