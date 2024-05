Avec "Threat Intelligence", Google met l'IA au service de la cybersécurité

Au mois de février dernier, Google présentait Gemini 1.5 et Gemini 1.5 Pro, ses modèles de langage les plus efficaces à l'heure actuelle. Et grâce à une collaboration entre le service de cybersécurité de Google, Mandiant, ainsi que la division de détection et de protection contre les malwares VirusTotal, Gemini 1.5 Pro va être utilisé pour améliorer la cybersécurité.

Ce travail en commun donne ainsi naissance au produit « Threat intelligence ». Un produit qui devrait intéresser de nombreux clients, au vu de sa capacité à analyser les malware, pour trouver comment les rendre inoffensifs. Il a ainsi été montré lors de la présentation de Gemini 1.5 Pro que le modèle avait pu analyser le fameux virus WannaCry en 34 secondes, avant d'y trouver une faille.