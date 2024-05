Anthropic publie son appli mobile Claude : tout ce qu'on peut faire avec

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est surtout synonyme d'IA générative, et même plus particulièrement de chatbot. On pense évidemment dans ces cas à ChatGPT, ou bien à Gemini. Mais d'autres acteurs sont aussi dans la course, tel qu'Anthropic, qui bénéficie dans ce domaine lui aussi du soutien d'un géant de la tech, en la personne d'Amazon. Et il semble qu'en 2024, quand on propose un chatbot, il soit obligatoire de le rendre disponible sous la forme d'une application. Ce que fait Anthropic aujourd'hui !