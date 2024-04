Gabriel Attal veut injecter de l’IA dans les services publics et les démarches administratives

L’IA est à la mode et le gouvernement ne veut pas louper le coche. Lors d’un déplacement dans les Hauts-de-Seine le 23 avril 2024, Gabriel Attal a annoncé vouloir s’appuyer sur les capacités des grands modèles de langage pour simplifier le quotidien des agents administratifs comme celui des usagers. « Débureaucratisons l’administration et simplifions les quotidiens » a lancé, bravache, le Premier ministre devant un parterre de journalistes et d’agents de la fonction publique.