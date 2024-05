Adobe Lightroom : des retouches photo toujours plus simples et bluffantes avec le nouvel outil Suppression générative

Adobe Lightroom

Lightroom Classic est sans doute possible l’un des outils de gestion d’images les plus performants du marché. Au fil des versions, Adobe a su le doter de fonctions essentielles et performantes. On apprécie surtout ses capacités en matière de catalogage mais l’on regrette amèrement qu’il faille s’acquitter d’un abonnement pour l’utiliser.

Nettement plus orienté vers le grand public, Lightroom CC se débarrasse des fonctions professionnelles pour se concentrer sur la retouche d’images. Disponible sur ordinateurs, smartphones et tablettes, l’application brille par une interface intuitive et des possibilités de synchronisation bienvenue. Là aussi, un abonnement est obligatoire pour en tirer pleinement partie. Dommage.