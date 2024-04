Photoshop intègre son générateur d'images par IA Firefly pour créer des images en quelques secondes

Parmi les nouveautés apportées par les équipes d'Adobe, on peut citer les fonctionnalités Structure Reference et Style Reference, qui permettent à l'utilisateur d'uploader une image afin d'indiquer au logiciel la structure de la photo à reproduire ainsi que le style visuel à répliquer au moment de la génération. Firefly Image 3 Foundation Model offre par ailleurs une compréhension accrue des prompts, avec une plus grande variété des poses, des styles ou encore des couleurs et des arrières plans, et des styles photographiques afin d'obtenir des images toujours plus réalistes.