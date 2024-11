Le défaut majeur de Midjourney réside dans son interface. Quand on pense à ce genre de service, on pense surtout à des outils accessibles en ligne, depuis un site internet ou une application. Cela offre un accès rapide et efficace qui permet que le plus grand nombre utilise l'outil en question. Eh bien, dans le cas de Midjourney, il faut y accéder par un bot Discord, que l'on peut inviter sur notre serveur, ou sur le serveur officiel du générateur. C'est fort peu pratique comme interface, et l'on espère que des outils en ligne seront créés par la suite. On notera également qu'un abonnement payant à plusieurs niveaux existe, pour augmenter le nombre d'usages ou les fonctionnalités de Midjourney.