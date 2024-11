L'un des principaux avantages de Perplexity AI est sa capacité à fournir des réponses détaillées et contextuelles, ce qui en fait un outil précieux pour la recherche, le développement professionnel et la création de contenu. Il est particulièrement adapté pour répondre à des questions complexes et aléatoires, allant de « Comment fabriquer un cerf-volant maison ? » à des requêtes plus techniques et professionnelles. Cependant, bien que Perplexity offre une expérience utilisateur unique, il n'est pas encore prêt à remplacer entièrement Google. Par exemple, pour des requêtes géo-sensibles comme « boulangerie près de chez moi », Perplexity peut ne pas fournir des résultats aussi précis que Google. De plus, bien que Perplexity soit gratuit, l'accès à des fonctionnalités avancées et des modèles plus puissants nécessite un abonnement payant à 20 $ par mois. Cela inclut un accès illimité à des modèles avancés comme GPT-4 et Claude 3 Opus, ainsi qu'un meilleur support pour les images et les fichiers.