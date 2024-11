Ce qu’on aime moins également, c’est le questionnaire d’entrée obligatoire, pour savoir l’usage exact que l’on compte faire de l’outil. Il pourrait faire tourner les talons lorsqu’on vient uniquement faire quelques tests. On n’aime pas non plus devoir sortir de l’interface classique (« Ultra-Realistic Studio ») pour basculer vers une interface spécifique (et plus cheap), « Standard Studio » si l’on ne veut pas utiliser des voix anglaises. Et bien sûr, on n’aime (toujours) pas que l’interface soit elle-même en anglais.