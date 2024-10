Soundraw ne fonctionne pas avec des prompts, mais avec un système de filtres. Il est possible de choisir le genre (hip-hop, rock, funk, électronique…), l’humeur (joyeux, en colère, romantique…), le thème (comédie, mode et beauté, technologie), la durée (de 10 secondes à 5 minutes), le tempo (lent, normal, rapide), les instruments (piano, synthé, guitare, voix…) et c’est parti ! En quelques secondes, l’IA de musique crée une liste de plusieurs morceaux à écouter, à partager, à télécharger, ou à ajouter à ses favoris. Pour ce dernier point, il faut être connecté à un compte, par mail ou via Google. Si vous souhaitez un morceau similaire, c’est faisable en un clic. Et les morceaux peuvent être édités après leur génération : durée, rythme, instruments, volume…