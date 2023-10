L’IA d’Adobe a été utilisée pour générer 1 milliard d'images en un mois seulement

Dans le détail, Alexandru Costin, vice-président d'Adobe chargé de l'IA générative, a notamment expliqué à TechCrunch que ce nouveau modèle, beaucoup plus conséquent, avait été entraîné sur des images plus récentes provenant d'Adobe Stock et d'autres sources commercialement sûres.

« Firefly est un ensemble de modèles multiples et je pense que nous avons multiplié leur taille par trois », a-t-il indiqué au site spécialisé. « C'est donc comme un cerveau trois fois plus grand qui saura comment établir ces connexions et rendre de plus beaux pixels, de plus beaux détails pour l'utilisateur ».

Notez qu'Adobe a en parallèle multiplié par presque deux l'ensemble de sa base de données pour permettre à l'IA de mieux comprendre les requêtes textuelles de ses utilisateurs. Quant à la gourmandise de ce nouveau modèle et des changements apportés à la base de données, Adobe promet qu'ils ne devraient pas induire un temps de réponse plus long.