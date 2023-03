L'IA bientôt intégrée à Photoshop, After Effects ou encore Premiere Pro, que va-t-on pouvoir faire avec ?

Une phase bêta vient d'ailleurs d'être lancée et contribuera directement à transformer cette technologie évolutive, pour l'intégrer ensuite dans ses applications majeures. Elle est ouverte à tous les détenteurs de licences. Dans un premier temps, elle devrait se destiner à Adobe Express, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator et Adobe Experience Manager. On a hâte également de voir cette extension aller jusqu'à Adobe Premiere Pro et After Effects, pour les amateurs de vidéo.