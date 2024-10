Adobe GenStudio for Performance Marketing est la dernière application qui vise à révolutionner la gestion du cycle de vie du contenu pour les entreprises. Cette plateforme permet aux équipes marketing et créatives de générer, remixer et évaluer du contenu en un seul endroit, avec un accent particulier sur l’évolutivité. Grâce à des intégrations natives dans Adobe Experience Cloud et à des partenariats avec Google, Meta, et TikTok, les campagnes marketing peuvent être activées instantanément et ajustées en temps réel.