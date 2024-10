Du côté d'Adobe Premiere Elements 2025, la firme n'a pas non plus chômé : verrouillage des pistes individuelles, regroupement des pistes audio et vidéo, ajout d'un menu « Outils rapides » et d'un outil pour parfaire la balance des blancs et les courbes de couleurs, titres dynamiques, nouveaux modèles… L'intelligence artificielle a, on le voit, stimulé l'imagination d'Adobe, qui va déployer ces nouveautés en version web et mobile.