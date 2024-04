Adobe envisage aussi de se mettre à la génération de vidéo par IA... avec OpenAI

À noter que Premiere Pro est un logiciel très prisé par l'industrie du cinéma, dans laquelle l'usage de l'IA générative est de plus en plus controversé. Si OpenAI s'est déjà lancée dans une mission séduction à Hollywood pour faire la promotion de Sora, les scénaristes, monteurs, etc., se sont opposés à son utilisation à travers un vaste mouvement de grève l'année dernière.