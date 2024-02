OpenAI présente Sora, son IA générative de vidéos. Et le résultat est époustouflant !

Évidemment, le réalisme de ces productions soulève avec encore plus d'acuité la question que l'on se pose depuis un an et l'émergence des IA : Sora ne pose-t-il pas un risque ? Car entre de mauvaises mains, il pourrait devenir très facile pour n'importe qui de produire de fausses vidéos voulant se faire passer pour vraies, avec les conséquences potentiellement dévastatrices que l'on imagine, notamment au niveau politique.

Pour cette raison, OpenAI continue la phase de test de l'outil. « Nous travaillons avec des "red teamers" - des experts dans des domaines tels que la désinformation, les contenus haineux et les préjugés - qui testent le modèle de manière contradictoire » indique ainsi l'entreprise. Avec une potentielle commercialisation publique au bout du processus ?