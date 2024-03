OpenAI tente de légitimer son outil de génération de vidéo Sora en signant avec des artistes connus

Chaque vidéo est accompagnée d'un commentaire de son créateur on ne peut plus élogieux de l'IA : « Sora m'a permis de concrétiser des idées que j'avais depuis des années et qui étaient auparavant techniquement impossibles », explique, par exemple, Josephine Miller, cofondatrice et directrice de la création du studio Oraar, basé à Londres.