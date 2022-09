L'IA de génération d'image DALL-E peut maintenant modifier de vrais visages

Par exemple, la plateforme Stable Diffusion, disponible en open-source sans aucune restriction, a été utilisée pour créer des deepfakes pornographiques et non consensuels de célébrités comme Emma Watson. Stable Diffusion, à l’instar de la nouvelle fonctionnalité d’OpenAI, permet d’éditer les visages humains. Cependant, OpenAI est bien plus pointilleuse en ce qui concerne les usages malveillants de ses technologies, notamment car il s’agit d’une société soutenue par de très grands noms du secteur de la tech comme Microsoft, qui ne veulent surtout pas être associés à des affaires aussi sombres.