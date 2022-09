Dall-E, Mid-journey... Pourquoi les communautés d'art en ligne bannissent les images générées par IA ?

Les artistes réfractaires arguent que ces œuvres générées par l'intelligence artificielle desservent l'art. Ils estiment en effet que leur travail pouvant parfois être de très longue haleine se trouve dévalué, alors que des outils comme Mid-journey peuvent créer une image en seulement quelques secondes. Un rythme acharné que nul être humain dépourvu de tels outils n'est capable de suivre.

Fur Affinity, une communauté d'art en ligne s'étant prononcée contre ce qu'on appelle désormais communément les « œuvres assistées », a également soulevé ses inquiétudes quant à l'aspect éthique de la situation.

Pour créer ce qu'on leur demande, les intelligences artificielles doivent en effet apprendre d'artistes de chair et d'os. Elles doivent donc se nourrir de ce qui existe. Des problématiques de droit d'auteur et de légitimité de l'existence des artistes se posent donc sérieusement. « Notre but est de supporter les artistes et leurs contenus. Nous ne pensons pas qu'il est dans le meilleur intérêt de notre communauté d'autoriser des contenus générés par l'intelligence artificielle sur notre site » a ainsi indiqué Fur Affinity.

D'autres communautés populaires comme DeviantArt ou ArtStation ne se sont pas encore prononcées à ce sujet. Toujours est-il qu'il s'agit dans le monde de l'art en ligne d'une des dernières évolutions sur un thème qui divise grandement.