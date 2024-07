Pour Google, les IA génératives ne sont pas néfastes par défaut, c'est l'humain qui les pervertit

SPH

Et bin, ce n’est pas très réjouissant tout ça.

Mais bon, ça ne m’empêche pas de penser que l’IA est une formidable invention. Quoi qu’il faudra un jour me donner la définition de « IA ». Il y a de l’IA à toutes les sauces :

Une note de musique : c’est de l’IA !

Un pixel qui se déplace : c’est de l’IA !

Ma grand mère qui mange des fraises : c’est de l’IA !!

Interrogeons nous un instant : est ce qu’à l’époque de photoshop (la version 6 on va dire), on disait que c’était de l’IA ? Non

Et maintenant, ce serait plutôt Oui.