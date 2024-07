Cybermalveillance.gouv.fr, censée protéger les Français des hackers, elle-même victime d'une usurpation d'identité !

Nous vous avons maintes et maintes fois parlé, sur Clubic, de la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, dirigée par Jérôme Notin, qui prévient tout au long de l'année les Français des campagnes malveillantes qui sévissent par e-mail ou par SMS, entre autres actions. Cette fois-ci, l'organisme dit être lui-même victime d'une usurpation d'identité, et tient à prévenir un maximum d'internautes et mobinautes.