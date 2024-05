Méfiez-vous des offres d'emploi d'opérateur marketing, surtout lorsqu'elles sont alléchantes, car les escroqueries se multiplient

Ensuite, les objectifs deviennent plus difficiles, même si plus rémunérateurs. Mais il est alors demandé à la victime d'ajouter de l'argent dans sa cagnotte. Vu que les objectifs sont impossibles à atteindre, il n'existe aucun moyen de récupérer son argent. La personne doit alors toujours plus mettre au pot, pour espérer atteindre l'objectif. On peut parler d'une vraie spirale infernale, similaire à celle d'un jeu, gratuit, qui va proposer des bonus toujours plus chers, qui aideront à accéder aux niveaux les plus difficiles.