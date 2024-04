Le FBI en alerte sur de fausses applications de vérification pour sécuriser les apps de rencontre

Pour arriver à leurs fins, les hackers qui sévissent sur les applications de rencontre ont recours à une méthode d'extorsion propre à l'univers des crypto-monnaies, le « pig butchering », cuisinée à leur sauce.

Ce terme, qu'au passage, Google a préféré ne pas adopter ni approuver, fait référence à l'idée que, tout comme un porc est nourri avant d'être abattu, la victime est « engraissée » par son bourreau avant d'être escroquée. La phase la plus délicate consiste en l'établissement d'une relation de confiance et des promesses de gains rapides et élevés. Pour l'appâter, le pirate envoie à sa cible des success story de personnes ayant amassé des fortunes grâce à son placement. Mise en confiance, la victime est alors invitée à investir d'abord de petites sommes, puis de véritables fortunes. Et au moment de récupérer son argent, non seulement le compte est vide, mais en plus, le faux investisseur a disparu avec l'argent que la victime lui a directement versé à son insu. Simple mais imparable.

Sur les applications de rencontre, remplacez le faux investisseur par un faux ange gardien, la promesse du gain rapide et sûr par celle de la sécurité contre les mauvaises rencontres, et le tour est joué.