Tinder va vous permettre de partager les infos concernant vos rencards plus facilement

Dans un communiqué de presse publié le 22 avril 2024, l’entreprise a annoncé l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité surnommée « Partager mon rendez-vous ». Assez explicite, elle permet d’informer ses proches d’un rendez-vous à venir en incluant le profil de l’utilisateur ou de l’utilisatrice rencontrée, le lieu et l’heure du rendez-vous et même une petite note personnelle rajoutée par la personne éditant la fiche. Les liens peuvent être partagés librement pendant 30 jours (même aux internautes n’utilisant pas Tinder) et sont mis à jour en temps réel si les informations changent.