Tinder : pourquoi l'arrivée du mode incognito est une très bonne nouvelle

Tout le monde est sur Tinder. C'est en tout cas l'impression que l'on peut avoir à force d'apercevoir l'icône enflammée sur les portables et d'entendre les dernières histoires de dating de ses amis. Oui, sauf que « tout le monde » signifie aussi « ceux que l'on ne voudrait jamais croiser sur ce réseau ». Et ils sont nombreux, non ?

Collègues de travail ? Sûrement ! Amis ? C'est vrai que cela pourrait être étrange. Famille ? Brrr… Alors, pour éviter ces interactions (absolument !) non voulues, Tinder va vous proposer une nouvelle option : le mode incognito. Ce dernier vous permettra de ne pas avoir à cacher votre profil pour passer inaperçu. En effet, en choisissant ce paramètre, vous pourrez toujours être vu, mais seulement des personnes dont vous aurez liké le profil. Seul défaut de cette possibilité, elle n'est pour le moment réservée qu'aux abonnés au service Tinder Plus.