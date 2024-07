Tinder se met aussi à l'IA... pour vous aider à choisir la meilleure photo de profil !

Bien sûr, l'utilisateur garde la main sur son profil Tinder, et c'est lui qui décidera d'opter (ou non) pour les images sélectionnées par l'IA. L'application va notamment mettre l'accent sur des photos bien éclairées, sur lesquelles l'utilisateur est présent en solo, avec si possible l'expression de plusieurs facettes de sa personnalité.

Récemment, Tinder lançait une autre fonctionnalité permettant d'informer ses proches d'un rendez-vous à venir en incluant le profil de l'utilisateur ou de l'utilisatrice rencontrée, le lieu et l'heure du rendez-vous, et même une petite note personnelle ajoutée par la personne éditant la fiche.