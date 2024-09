L'utilité de l'IA ne s'arrêtera pas au fait de vous présenter sous votre meilleur jour. Elle sera aussi déployée afin de vous permettre de mener des discussions plus intéressantes, et ce, pour rendre l'utilisateur in fine plus séduisant. Une aide à la discussion bienvenue, surtout pour le casse-tête éternel que peut constituer pour certains le début d'une conversation.

Reste maintenant à savoir quand les utilisateurs de l'application de rencontre vont pouvoir avoir droit à ces nouvelles fonctionnalités. Et surtout, faudra-t-il payer un supplément pour pouvoir en bénéficier ? Et vous, aimeriez-vous disposer d'une IA sur votre appli de rencontre ?