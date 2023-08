Microsoft veut vous aider à trouver un emploi grâce à l'intelligence artificielle

Pour en apprendre davantage, il faudra attendre encore un peu. Amanda Purvis, porte-parole de LinkedIn, a déclaré que l'entreprise « explore toujours de nouvelles façons d'améliorer l'expérience » de ses utilisateurs, et qu'elle aura « plus d'informations à partager bientôt ». En attendant, la capture d'écran fournie par Owji nous montre que le réseau social s'attend à quelques mésaventures. En effet, il y est précisé que « Coach est nouveau, et il est possible qu'il fasse des erreurs », ce qui nous rappelle qu'un outil d'IA conversationnelle n'est pas infaillible. On se doute que ChatGPT, l'outil développé par OpenAI et « sponsorisé » par Microsoft, n'est pas loin derrière, et on vous laisse le soin d'imaginer les situations les plus cocasses que le chatbot de LinkedIn pourrait provoquer.

La firme de Redmond cherche une raison d'être aux programmes d'intelligence artificielle d'OpenAI. La tâche ne semble pas très compliquée, puisque le nombre de ses services dopés à l'IA ne cesse d'augmenter. Après Bing, c'est tout l'écosystème Windows qui profitera de Copilot, annoncé comme l'outil de productivité le plus puissant de la planète. D'autres services appartenant à l'entreprise se dotent également d'outils d'intelligence artificielle, tels que GitHub, et même précédemment LinkedIn.

Encore frais, ces nouveaux outils auront de plus en plus l'occasion de nous montrer les compétences, l'utilité et les lacunes des programmes d'intelligence artificielle, comme ChatGPT ou Google Bard, dans le monde réel. Et lorsque Coach sera enfin disponible pour tous, n'hésitez pas à discuter avec lui. Qui sait, peut-être que vous découvrirez que vous êtes la recrue idéale pour rejoindre Clubic.